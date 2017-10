POL-GT: Einbrecher scheitert an aufmerksamen Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (JF) - Am Samstagabend (07.10., 23.15 Uhr) wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Gütsmerstraße auf Geräusche an ihrer Wohnungseingangstür wach.

Als sie daraufhin aufstand, stellte sie fest, dass jemand versuchte, in ihre Wohnung einzubrechen. Die Bewohnerin machte auf sich aufmerksam. Der Täter lief aus dem Haus raus und in unbekannte Richtung davon. Wie er in den Flur gekommen ist, ist nicht bekannt.

Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Samstagabend rund um die Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Gütsmerstraße oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

