POL-GT: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (08.08.) beabsichtigten bislang unbekannte Täter, in ein Fahrradgeschäft an der Straße Auf`m Kampe einzubrechen. Die Einbrecher hatten dazu versucht, mit einem Hammer oder einem ähnlich spitzen Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts aus Sicherheitsglas einzuschlagen. Diese hielt jedoch stand und wurde lediglich beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem versuchten Einbruch machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen oder hat laute Geräusche gehört? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

