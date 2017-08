POL-GT: Einbrecher nutzen günstige Gelegenheit

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - Die späte Heimkehr von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße nutzen wohl dreiste Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (09.08., 01.15 bis 02.00 Uhr), um in den Flur des Hauses zu gelangen. Durch die langsam schließende Haustür schlüpften die Einbrecher ins Haus und brachen nach kurzer Zeit die Wohnungstür einer dortigen Wohnung auf.

Dieses hörten jedoch die beiden Bewohner, die noch wach waren und daraufhin nach dem Rechten schauten. Weiterhin riefen sie die Polizei über den Polizeiruf 110.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten dann fest, dass die Täter die Wohnungstür aufgehebelt hatten und ein Zimmer der Wohnung durchsucht hatten.

Vermutlich ohne Beute flüchteten sie wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell