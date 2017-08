POL-GT: Brand in Fachwerkhaus - Polizei geht von Brandstiftung aus

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Sonntag (06.08., 03.25 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Fachwerkhauses an der Straße Postdamm informiert (siehe Pressebericht vom 06.08.).

Trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr konnte diese nicht verhindern, dass das Einfamilienhaus komplett ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro. Die Bewohner des Hauses waren zur Brandzeit nicht anwesend.

Am gestrigen Tage (07.08.) suchten die Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh sowie Spurensicherungsfachleute den Brandort auf, um die Brandursache zu ermitteln. Eingesetzt wurde auch Brandmittelspürhunde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ergibt sich folgender Sachstand:

In der Nacht zu Sonntag (06.08.) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in das Haus am Postdamm ein. In den Innenräumen des Hauses fanden die Kriminalbeamten eindeutige Spuren für einen Einbruch vor - Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern wurden durchsucht.

Im weiteren Verlauf wurde vorsätzlich Feuer in dem Haus gelegt.

Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keinerlei Hinweise auf einen oder mehrere Täter beziehungsweise zu den möglichen Motiven für die Brandlegung.

Am morgigen Tag wird der Tatort nochmals für weitergehende Untersuchungen durch die ermittelnden Beamten der Polizei Gütersloh aufgesucht.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren, gehen in alle Richtungen und dauern an.

Die Polizei sucht dringend Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die in der Nacht zu Sonntag oder davor oder zum Zeitpunkt der Löscharbeiten im Bereich Postdamm unterwegs waren? Wer kann Hinweise zu Personen oder Gruppen geben, die möglicherweise auf dem Heimweg waren - aus Richtung Gütersloh-Innenstadt oder Isselhorst kommend - und so am Postdamm vorbei gekommen waren? Wer kann sonst Hinweise zu diesem Sachverhalt geben?

Angaben dazu nimnmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

