POL-GT: Einbruch in Schule

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - In der Zeit von Samstagmittag (05.08., 12.00 Uhr) bis Montagmorgen (07.08., 07.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Schule am Knappweg ein. Aus dem Hausmeisterbüro wurden zwei Akkuschrauber mit Zubehör gestohlen. Des Weiteren wurde eine Gartenhütte auf dem Schulhof aufgehebelt, aus der jedoch nichts gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der Schule gesehen oder kann sonst Angaben zu diesem Einbruch machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell