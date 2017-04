POL-GT: Einbruch in Museum

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Unbekannten Tätern gelang es in der Zeit von Dienstag (07.02.,16:00 Uhr) auf Mittwoch (08.02., 08:00 Uhr) in den Gewölbekeller des Museums an der Klosterstraße einzubrechen.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in den Innenraum. Angaben zu dem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell