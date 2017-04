POL-GT: Putenstall an der Holler Straße fing Feuer

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (09.02.,09:45 Uhr) geriet ein Putenstall an der Holler Straße in Gütersloh in Brand.

In dem röhrenförmigen mobilen Stall waren zum Brandzeitpunkt ca. 700 Puten untergebracht. Alle Puten konnten unverletzt aus dem Stall gerettet werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der mobile Stall wurde verhältnismäßig leicht beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Holler Straße in Höhe des Putenstalls voll gesperrt.

