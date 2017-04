POL-GT: Einbruch in Wohnung am Mondweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannten Täter gelang es am Mittwochmorgen (08.02.,08:00 Uhr bis 10:30 Uhr) in das Haus einer Wohngruppe am Mondweg einzubrechen. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus. Das Fenster öffneten sie mit Hilfe eines Drahtes. In dem Haus wurden anschließend mehrere Türen eingetreten und verschlossene Schranktüren gewaltsam geöffnet. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

