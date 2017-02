POL-GT: 13-jähriger Radfahrer wurde leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Donnerstagnachmittag (02.02., 13.35 Uhr) befuhr ein 49-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Fiat den Westring in Richtung Wiedenbrück. Er beabsichtigte, seinen Transporter an der Kreuzung Westring/Rhedaer Straße zu wenden, um seine Fahrt in Richtung Bielefeld fortzusetzten.

Zeitgleich befuhr ein 13-jähriger Junge aus Gütersloh mit seinem Fahrrad die Rhedaer Straße aus Richtung Unter den Ulmen kommend. Er wollte die Kreuzung mit dem Westring geradeaus überqueren.

Auf der rechten Fahrspur des Westringes in Fahrtrichtung Bielefeld kam es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Transporter. Der Junge wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Elisabeth Hospital zur ambulanten Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, Telefon 05241 869-0.

