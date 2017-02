POL-GT: Lebensmittelmarkt in Steinhagen - Einbruch

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter warfen am Freitagmorgen (03.02., 02:37 Uhr) mit einem Stein die Scheibe eines Lebensmittelmarktes an der Woerdener Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Seitenfenster der dazugehörigen Bäckerei in den Innenraum des Komplexes. Es wurden Schränke und Regale durchwühlt. Vermutlich wurde aus dem Markt nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat innerhalb der Tatzeit oder davor und danach verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

