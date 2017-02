POL-GT: Alleinunfall - 36-Jähriger verletzt sich leicht

Gütersloh (ots) - Rietberg (CK) - Am Donnerstag (02.02., 21.20 Uhr) war ein 36-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem VW Caddy auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Rietberg unterwegs.

In einer Linkskurve geriet der Mann mit dem rechten Hinterrad auf die Bankette, woraufhin der Wagen ins Schleudern kam. Infolgedessen überschlug sich der VW zunächst, bevor er in einem Graben auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Dabei verletzte sich der Lippstädter leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Elisabeth Hospital nach Gütersloh gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell