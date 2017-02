POL-GT: Apothekentür mit Gullideckel eingeworfen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Freitag (03.02., 03:45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke Am Markt ein.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum der Apotheke, indem sie die Eingangstür mit einem Gullideckel einwarfen. Sie gingen das Geldfach der Kasse an, flüchteten anschließend aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat innerhalb der Tatzeit oder davor und danach verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

