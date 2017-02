POL-GT: Dachstuhlbrand in Batenhorst

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - In Batenhorst geriet am Donnerstag (02.02.) in den frühen Morgenstunden ein Mehrfamilienhaus an der Bokeler Straße in Brand. Anwohner hatten gegen 05:20 Uhr bemerkt, dass der Dachstuhl des Hauses in Flammen stand.

Alle Bewohner konnten glücklicherweise unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Am Morgen befanden sich 15 der 18 Bewohner in dem Haus.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Brandermittler der Polizei Gütersloh werden den Brandort aufsuchen, um die Brandursache zu ermitteln.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Bokeler Straße rund um den Brandort gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell