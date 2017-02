POL-GT: Baumesse in Rheda-Wiedenbrück - Polizei informiert zum Thema Einbruchschutz

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh/Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Zeit vom 03. bis 05. Februar findet eine Vortragsreihe "Rund ums Haus" auf der Baumesse im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück statt. Veranstalter ist die Kreishandwerkerschaft Gütersloh gemeinsam mit dem Kreis Gütersloh.

Kriminalhauptkommissar Dirk Struckmeier, technischer Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, wird im Rahmen dieser Messe am Samstag (04.02., 16.30 Uhr) und am Sonntag (05.02., 14.30 Uhr) nicht nur die technischen Möglichkeiten einer Haus- bzw. Wohnungsabsicherung erläutern, sondern auch Tipps und Tricks geben, die Einbrecher dazu bewegen, von ihrem Vorhaben abzulassen. Neben diesem einstündigen Vortrag bietet er auch Beratungen direkt am Haus oder der Wohnung von Interessierten an.

Erstmalig wird auf dem Stand des Netzwerkes "Zuhause sicher" auch die Alarmanlagentechnik vorgestellt und erläutert.

