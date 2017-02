POL-GT: Einbruch in Sport-Club

Gütersloh (ots) - Halle (FK) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (31.01., 21:30 Uhr) bis Mittwoch (01.02., 08:00 Uhr) in den Regieraum der Sportanlage an der Wasserwerkstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Außentür auf und zertrümmerten mit einem Feuerlöscher ein Drahtglasfenster. Im Innenraum des Gebäudes wurden diverse Schränke aufgehebelt. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort zur angegebenen Tatzeit oder davor und danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

