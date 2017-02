POL-GT: Einbrecher während der Anzeigenaufnahme überführt

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Ein 48-jähriger Mann aus Verl wurde am Mittwoch (01.02.) noch während der Aufnahme eines Einbruchstatorts durch die Polizei überführt. Die Beamten waren gegen 14:45 Uhr zu dem Tennisheim am Kampweg gerufen. Hier war zwischen Dienstagabend (31.01.) und Mittwochmittag die Scheiben der Damenumkleide und der Küche eingeschlagen worden. Anschließend gelangte der Täter in die Innenräume der Anlage. Hier entwendete er diverse Gegenstände. Unter anderem Mobiliar, Dekoartikel, Geschirr, Alkohol, einen Reciver und die Trainingshose eines Tennistrainers . Diese Hose war es auch, die dem Täter zum Verhängnis wurde. Als er sich den Polizisten vor Ort als Zeuge zur Verfügung stellte, fiel dem Trainer seine Hose an dem vermeintlichen Zeugen auf. Bei dem Täter handelt es sich um einen in der näheren Umgebung wohnenden Verler. Nachdem er mit dem Verdacht des Einbruchdiebstahls konfrontiert wurde, räumte er die Tat ein.

In der Wohnung des 48-jährigen gebürtigen Münsteraners wurde anschließend das Diebesgut aufgefunden.

Gegen den alkoholisierten und drogenabhängigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell