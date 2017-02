POL-GT: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Gütersloh (ots) - Rietberg (CK) - In der Nacht zu Dienstag (31.01.) schlugen bislang unbekannte Täter die linke Seitenscheibe eines silberfarbenen Opel Vivaros, der an der Straße Bödingsheide geparkt worden war, ein und stahlen verschiedene Werkzeuge aus dem Inneren. So wurden unter anderem Lade-/Netzgeräte, verschiedene Batterien und Akkus, mehrere Bohrgeräte, Sägen und weitere Werkzeuge aus dem Firmenfahrzeuge gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05241 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell