POL-GT: Räuber drohen mit Spielzeugpistole

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Dienstagabend (31.01., 19.50 Uhr) betraten zwei bislang unbekannte, mit schwarzen Sturmhauben maskierte Täter einen Kiosk an der Kaiserstraße. Einer der Männer richtete eine deutlich als Spielzeug erkennbare Pistole auf die anwesende Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Als die Frau daraufhin signalisierte, dass sie kein Geld herausgeben würde, versuchte der zweite Täter nach Kasse zu greifen. Die Mitarbeiterin nahm jedoch selber die Kasse an sich und lief in den hinteren Teil des Kiosk. Die Täter flüchteten dann ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

1. Räuber: Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,70 m, südländisches Aussehen, mit schwarzer Sturmhaube maskiert, blauer Hoody, blaue Jeans, schwarze Sneaker mit weißen Nike-Logo. 2. Räuber: Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,70 m, südländisches Aussehen, mit schwarzer Sturmhaube maskiert, komplett schwarz bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesem Raubüberfall machen? Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell