POL-GT: Einbruch in Verl

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Am Dienstagmittag (31.01., 12:45 Uhr - 15:00 Uhr) gelang es bislang unbekannten Tätern in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Holter Landstraße einzubrechen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und schlugen eine Scheibe ein. So gelangen sie in den Innenraum des Hauses. Hier durchsuchten sie die Räume und gingen anschließend einen Wandtresor an. Von dem Tresor ließen sie allerdings ab, da sie sich vermutlich gestört fühlten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der oben angegebenen Zeit oder davor und danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

