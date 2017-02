POL-GT: Einbruch in der Heidewaldstraße misslang

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Zeit von Sonntag (29.01., 20:00 Uhr) bis Dienstag (31.01., 20:00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Heidewaldstraße einzubrechen.

Die Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dieses misslang.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer vor oder nach der angegebenen Tatzeit am Tatort oder in der Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell