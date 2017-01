POL-GT: Einbrecher steigen in Keller ein

Gütersloh (ots) - Rietberg (CK) - In der Zeit von Sonntag bis Montag (29.-30.01) begaben sich bislang unbekannte Einbrecher in den rückwärtigen Gartenbereich eines Hauses am Sperberweg. Hier entfernten sie die Abdeckung eines Kellerschachtes und hebelten dann das Fenster auf. Aus dem Keller stahlen die Täter einen Tresor.

Danach betraten sie den eigentlichen Wohnbereich des Hauses und durchsuchten offensichtlich noch das Schlafzimmer im Obergeschoss, bevor sie wieder durch die Terrassentür das Haus verließen. Von dort flüchteten sie vermutlich in Richtung Varenseller Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell