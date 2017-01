POL-GT: Fahranfänger verliert die Kontrolle über sein Auto - Fußgänger verletzt

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Am Samstagabend (28.01., 20:00 Uhr) kam es in Verl in der Straße Östernkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Verler Fußgänger verletzt wurde. Nur großem Glück ist es zu verdanken, dass es sich um eine vergleichsweise leichtere Verletzung handelt.

Der Fußgänger war mit einer Begleiterin auf der Straße Österngarten in Höhe des dortigen Kindergartens gegangen, als ihnen der Opel eines 18-jährigen jungen Fahrers entgegen kam. Der junge Mann fuhr zunächst gegen einen Bordstein, anschließend gegen den Fußgänger und kam dann vor einer Laterne zum Stehen. Der 43-jährige Fußgänger musste anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht werden.

Die Begleiterin des Fußgängers wurde blieb unverletzt.

Zeugen an der Unfallstelle gaben an, dass der Autofahrer noch kurz vor dem Zusammenstoß "hochschaltete" und den Motor in der Zone 30 aufheulen lies.

Der 18-jährige Mann hat seinen Führerschein erst vor einer Woche bestanden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Der Opel des Mannes war nicht mehr fahrbereit.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell