POL-GT: Räder von zwei Volvos gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Samstag (28.01.) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohändlers an der Straße Auf'm Kampe. Hier bockten sie zwei Volvos, die an der Gebäudeseite zur B 61 hin abgestellt worden waren, auf offensichtlich mitgebrachte Alt-Reifen auf. Dann montierten sie alle acht Reifen ab und transportierten diese wohl mit einem Fahrzeug ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

