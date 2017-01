POL-GT: Einbrüche am Hummelweg

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Zeit von Samstag bis Sonntagvormittag (28.-29.01.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in zwei Wohnhäuser am Hummelweg ein.

Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Haus und von dort weiter in eine Wohnung im Obergeschoss. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde (siehe auch Pressebericht vom 29.01.).

Danach begaben sich vermutlich dieselben Einbrecher zu einem benachbarten Haus und hebelten dort die rückwärtige Terrassentür auf. Auch hier wurden in allen Räumen Schränke und Schubladen aufgerissen und durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe gesehen?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell