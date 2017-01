POL-GT: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Gütersloh (ots) - Versmold (KB) Am frühen Sonntagmorgen (29.01.) gegen 05.15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft an der Berliner Straße einzubrechen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster im rückwärtigen Anbau des Geschäftes auf und versuchte anschließend eine weitere Tür zum Geschäft aufzuhebeln.

Hierbei löste er den Alarm aus und flüchtete anschließend zuerst zu Fuß und dann mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug. Ein 18jähriger Nachbar sah den unbekannten Täter noch über einen Zaun springen und dann zu dem Pkw laufen. Das Fahrzeug entfernte sich dann auf der Wiesenstraße in Richtung der Straße Am Zoll.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem versuchten Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder das Fahrzeuge im Bereich der Wiesenstraße oder der Straße Am Zoll beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Versmold unter der Telefonnummer 05423 94890 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell