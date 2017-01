POL-GT: Handy und Geldbörse bei Raubüberfall erbeutet

Gütersloh (ots) - Gütersloh (KB) Am Samstagabend (28.01.) gegen 21.30 Uhr überfielen vier bislang unbekannte Täter drei Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahre. Im Bereich der Englischen Straße sprach ein unbekannter Täter die drei Personen an. Plötzlich wurde der angesprochene 16jährige Jugendliche (wohnhaft in 32791 Lage) von zwei anderen Täter von hinten festgehalten und geschlagen. Aus der Jackentasche wurde dem 16 Jährigen sein Handy und Portemonnaie gestohlen. Anschließend wurde er nochmals durch die Täter geschlagen.

Ein 19 jähriger Haller wurde ebenfalls von einem Täter angesprochen und bedroht. Anschließend händigte auch dieser dem bislang unbekannten Täter sein Portemonnaie aus.

Der dritte Geschädigte, ein 17jähriger Haller, wurde von den Täter nicht angegangen.

Anschließend flüchteten die unbekannten vermummten Täter in Richtung der Verler Straße. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle männlichen Personen waren im Alter von ungefähr 17 bis 20 Jahren, zwischen 165 und 190 cm groß, waren dunkel gekleidet, vermummt und trugen teilweise Cappy`s oder Mützen. Einer der Täter trug eine rote Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dieser Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

