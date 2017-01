POL-GT: Zivilstreife der Polizei stoppt Autorennen auf der B 61

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Donnerstagabend (26.01.,19:55 Uhr) war ein Zivilfahrzeug des Verkehrsdienstes der Polizei Gütersloh auf der B 61 (Nordring) in Fahrtrichtung Wiedenbrück unterwegs.

Die beiden Polizeibeamten wurden kurz vor der Kreuzung mit der Brockhäger Straße auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, die unmittelbar vor ihnen unterwegs waren.

Beide Fahrer eines Audis TT und eines BMW Z4 hielten ihre Fahrzeuge zunächst nebeneinander als erste Fahrzeuge vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung an. Hier ließen sie die Motoren ihrer PS-starken Boliden mehrfach laut aufheulen. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, beschleunigten beide mit quietschenden Reifen ihre Autos. Diese Beschleunigung war dabei so erheblich, dass das Heck des BMW mehrfach nach links und rechts ausbrach.

Der zivile Streifenwagen des Verkehrsdienstes nahm sofort die Verfolgung der beiden Raser unter dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn auf und konnte beide Autos nach kurzer Wegstrecke in Höhe der Marienfelder Straße stoppen.

Gegen beide Fahrzeugführer - einen 20-jährigen und einen 23-jährigen Mann - wurde ein Verfahren eingeleitet.

Sie erwarten ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot wegen Teilnahme an einem illegalen Autorennen.

Der 23-jährige BMW-Fahrer war zudem für die Polizeibeamten kein Unbekannter: Bereits in der vergangenen Woche war er wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh geht weiterhin konsequent gegen Raser und illegale Autorennen im Gütersloher Stadtgebiet vor und führt regelmäßig dementsprechende Kontrollen durch - auch, wie in diesem Fall, mit zivilen Polizeifahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell