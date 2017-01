POL-GT: Einbruch in Büroräume

Gütersloh (ots) - Werther (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (26.01.) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Innenräume eines Pflegedienstes an der Borgholzhausener Straße ein und gelangten so in die Büroräume. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen - offensichtlich auf der Suche nach dem Schlüssel zu dem Tresor, den sie jedoch nicht öffnen konnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder dessen Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dieser Tat machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell