POL-GT: Einbrüche in Gütersloh

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Donnerstagabend (26.01., 17.00 Uhr bis 21.40 Uhr) öffneten bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses an der Kahlertstraße und gelangten so in die Innenräume. Hier wurden in einigen Zimmern die Schränke und Schubladen durchsucht. Mit einigen Schmuckstücken flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag (26.01.) drangen bislang unbekannte Täter durch die rückwärtige Terrassentür gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Welplagestraße ein. Hier durchsuchten sie die Innenräume. Bislang steht noch nicht fest, was gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten oder deren Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu diesen Taten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell