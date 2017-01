POL-GT: Einbruch in Rietberg

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am Montag (23.01.) kam es im Tagesverlauf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Die bislang unbekannten Täter drangen in das Haus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Die Innenräume wurden durchsucht. Die Täter stahlen unter anderem Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat innerhalb der Tatzeit oder davor und danach verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell