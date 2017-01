POL-GT: Raub geklärt - Richter erlässt Haftbefehl

Gütersloh (ots) - Versmold (CK) - Am Samstagabend (21.01.) verübte ein bis dahin unbekannter männlicher Täter einen Raubüberfall auf eine Spielothek in der Berliner Straße in Versmold (siehe Pressebericht vom 22.01.).

Von Anfang bestand ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Mann aus Versmold, der als Stammgast in der Spielothek bekannt war.

Bevor die ermittelnden Kriminalbeamten den beim zuständigen Gericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss bei dem Tatverdächtigen umsetzen konnten, stellte dieser sich am Montag selbständig bei der Polizeiwache Versmold.

Der Mann, der alkohol-, betäubungsmittel- sowie spielsüchtig ist, gab in seinen polizeilichen Vernehmungen an, den Überfall begangen zu haben, nachdem er in der Spielothek seinen kompletten Monatslohn verspielt hatte.

Am Dienstag wurde er dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Da dieser jedoch über einen festen Wohnsitz und einen Arbeitsplatz verfügt, setzte der Richtern den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

