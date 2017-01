POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots) - Rietberg-Mastholte (FK) - Am Montagnachmittag (23.01., 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Lippstädter Straße ein.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und drückten ein weiteres ein, um in das Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie die Innenräume. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat an dem Tatort oder in der Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat zur Tatzeit oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell