POL-GT: Einbruch in Freizeittreff

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - In der Zeit von Sonntag (22.01., 22:30 Uhr) bis Montag (23.10.,08:00 Uhr) gelang es bislang unbekannten Tätern in einen Freizeittreff an der Körbekestraße einzubrechen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangen so in den Innenraum des Treffs. Die Innenräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat an dem Tatort oder in der Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell