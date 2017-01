POL-GT: Unfall im Begegnungsverkehr - Britischer Panzer beteiligt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Auf der Spexarder Straße in Gütersloh kam es am Montagmittag (23.01.,12:00 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, an dem ein britischer Fahrschulpanzer beteiligt war.

Auf der Spexarder Straße kollidierte der britische Fahrschulpanzer, der von einem 33-jährigen Fahrlehrer geführt wurde, mit einem Lkw. Der Auflieger des Sattelschleppers riss durch den Zusammenstoß im Begegnungsverkehr komplett auf. Der 38-jährige Lkw Fahrer aus Harsewinkel wurde dadurch nicht verletzt.

Der Panzer wurde an der linken Seite beschädigt. Es entstanden tiefe Kratzer an dem Fahrzeug.

Durch die umherfliegenden Teile wurde ein hinter dem Lkw fahrender BMW eines Güterslohers ebenfalls beschädigt. Auch der 39-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 26000 Euro.

