POL-GT: Versuchter Einbruch am Haverkamp

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Zeit von Donnerstag (19.01.,11:30 Uhr) bis Freitag (20.01., 13:30 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in Isselhorst am Haverkamp einzubrechen.

Die Täter gingen dabei äußerst rabiat vor und versuchten an mehreren Fenster und Türen durch Hebeln in das Einfamilienhaus zu gelangen. In das Haus gelangten die Täter nicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen am Tatort oder dessen Nähe gesehen? Wer kann sonst Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell