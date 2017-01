POL-GT: Felgendiebe flüchten mit hellen Auto

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am frühen Sonntagmorgen (22.01.) machten sich bislang unbekannte Täter an den Felgen eines BMW Cabrios zu schaffen, das in der Straße Am Schling geparkt worden war. Während der Tatausführung wurden sie jedoch vermutlich gestört; infolgedessen ließen sie die teilweise bereits abmontierten Felgen am Tatort zurück.

Mit einem weißen oder silberfarbenen Auto mit Kennzeichen aus Gelsenkirchen (GE) - eventuell ein Peugeot - flüchteten die dunkel gekleideten Männer, die Mützen trugen, in Fahrtrichtung der Straße Zum Stillen Frieden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen am Tatort oder dessen Nähe gesehen? Wer kann sonst Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

