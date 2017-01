POL-GT: 89-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand

Gütersloh (ots) - Werther (CK) - Am frühen Montagmorgen (23.01., 03.15 Uhr) alarmierte die 60-jährige Bewohnerin eines Hauses an der Straße Voßheide Polizei und Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung in dem Zweifamilienwohnhaus.

Die Frau, die gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Ehemann im Obergeschoss des Hauses schlief, erwachte, weil der Brandmelder im Haus ausgelöst hatte. Als sie daraufhin Nachschau hielt, bemerkte sie Rauch im Haus. Sie konnte sich selbst und ihren 64-jährigen Ehemann in Sicherheit bringen und das Haus verlassen.

Zur 89-jährigen Mutter des Mannes, die im Erdgeschoss schlief, konnte das Paar aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr gelangen. Sie wurde später durch die Feuerwehr tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden.

Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer im Schlafzimmer der älteren Frau im Erdgeschoss aus, griff jedoch nicht auf andere Räume über.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro.

Eingesetzt waren bei diesem Brand die Feuerwehren Werther, Hägar und Langenheide sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Brandermittler der Polizei Gütersloh werden im Laufe des Tages den Brandort aufsuchen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell