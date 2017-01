POL-GT: Einbruch in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Zeit von Dienstag (17.01.) bis Donnerstag (19.01.) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße ein.

Die Terrassentür wurde aufgehebelt und die Innenräume wurden durch die Täter durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des angegebenen Tatzeitraums verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

