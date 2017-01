POL-GT: Wessen Auto wurde im Parkhaus beschädigt?

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am späten Dienstagnachmittag (18.01.) beschädigte ein 78-jähriger Gütersloher beim Rangieren mit seinem Audi in einem Parkhaus an der Münsterstraße ein anderes Auto.

Der Halter dieses beschädigten Fahrzeuges wird nun vom zuständigen Verkehrskommissariat gebeten, sich zwecks Schadensregulierung zu melden, Telefon 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell