POL-GT: Bürgersprechstunde wird verschoben

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Die Bürgersprechstunden des Polizeibezirksdienstes in Wiedenbrück, die Polizeihauptkommissar Jürgen Zielinski in Batenhorst und St.Vit anbietet, fallen im Februar aus.

Die Sprechstunden in Batenhorst und St. Vit finden danach wie gewohnt am Mittwoch, 01. März (St.Vit), 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr und in Batenhorst am Donnerstag, 02. März, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, statt.

