POL-GT: Dank aufmerksamem Zeugen - Polizei ertappt Diebe

Gütersloh (ots) - Versmold (CK) - Am späten Dienstagabend (17.01., 23.40 Uhr) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Männer, die sich im rückwärtigen Bereich eines Autohauses an der Straße Im Industriegelände auffällig an das Gebäude heranschlichen. Daraufhin benachrichtigte der Mann die Polizei über den Polizeiruf 110.

Die dann sofort eingesetzten Polizeibeamten begaben sich unmittelbar zum Einsatzort und auch zum Fahrzeug, mit dem die verdächtigen nach Angaben des Zeugens zum Tatort gefahren waren. Einem ebenfalls eingesetzten Diensthundeführer gelang es mit Hilfe seines Polizeihundes "Lotta", die beiden Beschuldigten festzunehmen.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer aus Sassenberg versucht hatten, von zwei Autos die Winterreifen zu stehlen. Dazu hatten sie bereits je zwei Reifen an zwei Autos abmontiert.

Beide wurden in das Polizeigewahrsam zur Polizeiwache nach Rheda-Wiedenbrück gebracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen durch geführt wurden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde gegen beide Beschuldigten eingeleitet.

