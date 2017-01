POL-GT: Geparktes Auto angefahren - Geschädigter wird gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Donnerstagvormittag (12.01., 10:30 Uhr) wurde in Gütersloh am Südring ein geparktes Auto angefahren, welches am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Unfall geschah beim Einparkvorgang. Vermutlich entstanden dabei an einem dunklen VW Kratzer an der linken Seite.

Der Verursacher meldete sich erst mit einem Tag Zeitverzug bei der Polizei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

