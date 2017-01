POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (17.01.) wurde zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an dem Dänenweg eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Haustür auf. In dem Haus wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zum oben genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

