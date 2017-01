POL-GT: Schultür mit Farbe beschmiert

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - An einer Schule an der Oststraße in Gütersloh wurde in der Zeit von Freitag (13.01.) bis Montag (16.01.) eine Nebeneingangstür mit Farbe beschmiert. Bislang unbekannte Täter bemalten die Tür mit mehreren Schriftzeichen und ritzten weitere Zeichen in die Metalltür.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des angegebenen Tatzeitraums vedächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell