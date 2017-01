POL-GT: Einbrecher stehlen zwei Trockner

Gütersloh (ots) - Versmold (CK) - Am Montagabend (16.01., 22.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in den Vorraum eines Lebensmittelgeschäftes an der Münsterstraße ein.

Von hier stahlen sie zwei Trockner, die dort ausgestellt worden waren. Diese Elektrogeräte wurden vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dieser Tat machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

