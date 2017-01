POL-GT: Wertfach in Altenheim aufgebrochen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Montagmittag (16.01., 12:00 Uhr ) wurde in einem Zimmer des Altenheimes an der Straße Am Pastorat ein Wertfach aufgebrochen.

Das Wertfach befand sich in einem Bewohnerzimmer. Aus der darin befindlichen Geldbörse wurde das Bargeld entwendet.

Möglicherweise steht eine männliche Person mit der Tat in Zusammenhang, welche innerhalb der Tatzeit in dem Gebäude gesehen wurde. Der Mann soll ca. 170 cm groß gewesen sein, eher eine stabile Statur haben und zwischen 40-45 Jahre alt sein. Er war mit beiger Arbeitskleidung bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat vor oder nach der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in der Tatortnähe gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell