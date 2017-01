POL-GT: Auffahrunfall mit drei Beteiligten und drei Leichtverletzten

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - Am Montagnachmittag (16.01., 16.15 Uhr) befuhren ein 52-jähriger Rietberger in seinem Renault Megane, ein 61-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück und eine 25-jährige Gütersloherin mit ihrem Ford Fiesta in genannter Reihenfolge Stadtring Kattenstroth in Richtung Brockweg.

An der Rotlicht zeigenden Ampel vor der Kreuzung mit der Alten Heidewaldstraße hielten die beiden vorausfahrenden Autos an. Die 25-Jährige wurde nach eigenen Angaben durch einen ihrer 7 Jahre und 6 Monate alten Söhne, die sich mit im Fahrzeug befanden, abgelenkt, so dass sie auf das Heck des Skodas auffuhr. Dieser wurde wiederum auf den vor ihm haltenden Ford Fiesta geschoben.

Dabei wurde der 61-jährige Fahrer des Skodas leicht verletzt. Die beiden Kinder wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in die Kinderklinik nach Bielefeld Bethel gebracht. Die Gütersloherin und der Rietberger bleiben unverletzt.

Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe des Ford ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr Gütersloh benachrichtigt, die die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme reinigte.

