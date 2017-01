POL-GT: Randalierender 20-Jähriger beschädigt mindestens 11 Autos

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (CK) - Am frühen Sonntagmorgen (15.01. 07.10 Uhr bis 07.30 Uhr) war ein 20-jähriger Mann aus Harsewinkel auf dem Tecklenburger Weg aus dem Stadtpark kommend in Gehrichtung stadtauswärts unterwegs. Mit einer Eisenstange beschädigte er nach derzeitigem Kenntnisstand elf am Straßenrand und auf Grundstücke geparkte Autos.

Vor und im SB-Service eines Kreditinstituts randaliert der Beschuldigte ebenfalls und versuchte vergeblich, einen Pfosten mit Hinweisschild aus dem Boden zu reißen. In den Innenräumen beschädigte er den EC-Automaten.

Mehrere Zeugen konnten eine gute Beschreibung des Tatverdächtigen abgeben, so dass sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen zum Erfolg führten.

Der 20-Jährige, der erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell