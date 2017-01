POL-GT: Zwei Verkehrsunfälle in Schloß Holte-Stukenbrock, Verletzte, hoher Sachschaden

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock - (RB) - Ein 24-jähriger Mann aus Salzkotten befuhr mit seinem Audi A6 die Paderborner Straße zwischen dem Rahmkeweg und dem Hubertusweg in Richtung Hövelhof und kollidierte dort mit drei entgegenkommenden Pkw.

Am Samstagabend gegen 21:44 Uhr befuhr der junge Mann die Paderborner Straße in Richtung Hövelhof. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf der Strecke Schnee- und Eisglätte. Der Audi des Salzkotteners geriet ins Schleudern und drehte sich mehrmals. Anschließend kollidierte der Audi in drei entgegenkommenden Pkw. Der erste Pkw war ein Opel Astra. Dieser wurde von einer 28-jährigen Frau aus Bad Salzuflen gefahren, welche durch den Frontalaufprall schwer verletzt wurde und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Das zweite Fahrzeug, welches von dem Verursacher getroffen wurde, war ein Peugot 206 in dem eine 26-jährige Paderbornerin saß. Diese hatte großes Glück und blieb unverletzt. Das letzte Fahrzeug welches von dem Audi erfasst wurde, war ein Fiat Panda der von einem 23-jährigen Augustdorfer geführt wurde. Dieser blieb unverletzt, jedoch wurde seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und die Dauer der Bergung für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf 42500,- Euro.

Ein weiterer Unfall geschah gegen 00:21 Uhr ebenfalls auf der Paderborner Straße in Höhe der Zufahrt zum Campingplatz "Furlbach". Hier befuhr ein 23-jähriger Mann aus Schloß-Holte Stukenbrock mit seinem schwarzen Opel die Paderborner Straße aus Richtung Stukenbrock kommend in Richtung Hövelhof. Trotz des schlechten Wetters überholte der junge Mann einen anderen Pkw. Als er auf Grund des Gegenverkehrs wieder einscheren wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und landete im rechten Straßengraben. Zu allem Überfluss wurde durch die hinzugerufenen Polizisten Alkohol in der Atemluft des Fahrers festgestellt, worauf ein Richter die Entnahme einer Blutprobe anordnete. So hat der Mann nicht nur einen Schaden von ca. 3000,- Euro an seinem Fahrzeug zu beklagen, dazu wurde auch noch sein Führerschein sichergestellt. In den kommenden Tagen ist immer wieder mit Straßenglätte zu rechnen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihr Fahrverhalten den Wetter- und Straßenbedingungen anzupassen. Später ankommen ist besser als gar nicht ankommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell