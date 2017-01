POL-GT: Unfall beim Überholen - ein Leichtverletzter

Gütersloh (ots) - Rietberg-Bokel (CK) - Am Mittwochabend (11.01., 17.30 Uhr) war ein 45-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem VW mit Anhänger die Bokeler Straße in Fahrtrichtung Langenberg und beabsichtigt auf Höhe der Kreuzung Bokeler Straße/Graswinkel/Brockstraße nach links in die Straße Graswinkel abzubiegen.

Hinter dem Fahrzeug des 45-Jährigen war in gleicher Fahrtrichtung ein 55-jähriger Mann aus Langenberg mit seinem Opel Vectra unterwegs.

Dieser überholte dann zunächst ein weiteres, direkt vor ihm fahrendes Auto und stieß dann mit dem vorausfahrenden VW zusammen, der sich gerade im Abbiegeprozess befand.

Bei dieser Kollision wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in das St. Vinzenz-Hospital nach Rheda-Wiedenbrück gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bokeler Straße teilweise gesperrt, der Fahrzeugverkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

